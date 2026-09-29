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गुजरात की राजनीति में बड़ा उलटफेर, 9 साल बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम शंकरसिंह वाघेला

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Published: Tue, 29 Sep 2026 04:47 PM (IST)

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला नौ साल बाद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, जिसकी पुष्टि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने की है।

9 साल बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम शंकरसिंह वाघेला।

9 साल बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम शंकरसिंह वाघेला।

HighLights

  1. पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला नौ साल बाद कांग्रेस लौटेंगे।

  2. गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने वापसी की पुष्टि की।

  3. वाघेला ने भी नवरात्रि से पहले शामिल होने की बात स्वीकारी।

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य के राजनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख शंकरसिंह वाघेला (बापू) 9 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं।

अहमदाबाद के नेहरू ब्रिज पर वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस बात की पुष्टि की है।

अमित चावड़ा ने बताया कि शंकरसिंह वाघेला लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। संविधान की रक्षा करने और बीजेपी की नीतियों का मुकाबला करने के लिए 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक ताकतों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस को एक सक्षम विकल्प के रूप में देख रही है और सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए सकारात्मक बातचीत चल रही है।

वहीं, गुजराती जागरण के साथे खास बातचीत में खुद शंकरसिंह वाघेला ने भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस में घर वापसी को लेकर चर्चा जारी है और वे नवरात्रि से पहले कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

शंकरसिंह वाघेला का राजनीतिक सफर:

  1. आरएसएस से शुरुआत और संसद प्रवेश: शंकरसिंह वाघेला ने 1960-70 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। इसके बाद 1977 में वे कपड़वंज लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे।
  2. 1996 में बने गुजरात के मुख्यमंत्री: 1996-97 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी (राजपा) का गठन किया और कांग्रेस के समर्थन से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अगले ही साल उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था।
  3. केंद्रीय कपड़ा मंत्री: 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार में वे केंद्रीय कपड़ा मंत्री के पद पर रहे।
  4. 2017 में छोड़ा कांग्रेस का साथ: 2017 के राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 'जन विकल्प मोर्चा' बनाया था।
  5. एनसीपी और प्रजा शक्ति पार्टी: 2019 में वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में शामिल होकर राष्ट्रीय महासचिव बने, लेकिन अगले वर्ष इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2024 में उन्होंने प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की घोषणा की थी।

अब 9 साल के लंबे अंतराल के बाद वाघेला की कांग्रेस में वापसी की खबर से गुजरात की राजनीति में नया मोड़ आ गया है।