गुजरात की राजनीति में बड़ा उलटफेर, 9 साल बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम शंकरसिंह वाघेला

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य के राजनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख शंकरसिंह वाघेला (बापू) 9 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं।

अहमदाबाद के नेहरू ब्रिज पर वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस बात की पुष्टि की है।

अमित चावड़ा ने बताया कि शंकरसिंह वाघेला लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। संविधान की रक्षा करने और बीजेपी की नीतियों का मुकाबला करने के लिए 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक ताकतों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है।