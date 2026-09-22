गुजरात: साबरकांठा में बेकाबू कार ने पैदल यात्रियों को रौंदा, एक की मौत और कई घायल

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के साबरकांठा जिले में दौलतगढ़ गांव के पास पैदल चल रहे लोगों को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात-आठ लोग घायल हो गए।

साबरकांठा के पुलिस अधीक्षक (SP) पार्थराजसिंह गोहिल ने बताया कि गाड़ी एक स्थानीय निवासी चला रहा था। इस मामले में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है।

कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत

पुलिस अधीक्षक ने बताया, 'दौलतगढ़ गांव के पास एक स्थानीय निवासी भरत पटेल की गाड़ी से हादसा हुआ। वह अपनी गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने पैदल चलने वालों के एक समूह को टक्कर मार दी।'