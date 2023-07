Gujarat: दो महीने से फरार चल रहे पूर्व कलेक्टर एसके लांगा गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई

Gujarat News गुजरात पुलिस ने पूर्व कलेक्टर एसके लांगा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। लांगा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पुलिस ने लांगा को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेज दिया गया। लांगा पर सरकारी खजाने को 20 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। लांगा के नाम पर कई अवैध संपत्तियां भी मिली हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Gujarat: दो महीने से फरार चल रहे पूर्व कलेक्टर एसके लांगा गिरफ्तार

अहमदाबाद, ऑनलाइन डेस्क। गुजरात में आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व कलेक्टर एसके लांगा पर शिकंजा कसा है। सरकारी खजाने में नुकसान के मामले में एसके लांगा को पांच दिन की रिमांड पर लिया गया है। गांधीनगर रेंज पुलिस महानिरीक्षक अभय चूडास्‍मा ने बताया कि पूर्व कलेक्‍टर लांगा करीब दो महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस के विशेष जांच दल ने केस की पूरी पड़ताल करने के बाद लांगा की तलाश शुरु की। बिजलीकर्मी बनी पुलिस लांगा के माउंट आबू में छिपे होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने लांगा को पकड़ने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस बिजलीकर्मी बनकर लांगा के ठिकाने पर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लांगा गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष बी के गढवी के घर में छिपे थे। पांच दिन की रिमांड पर लांगा पुलिस ने बुधवार को ही लांगा को हिरासत में ले लिया था। लांगा को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस लांगा के करीबी अधिकारी व रिश्‍तेदारों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। क्या है आरोप? पुलिस ने बताया कि गांधीनगर में कलेक्‍टर रहते लांगा ने मूलसणा गांव की खेती की जमीन का टाइटल गैरकानूनी तरीके बदला और फिर उसे अहमदाबाद के एक बिल्‍डर को बेच दिया। लांगा पर करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले एवं खुद के किसान होने के फर्जी दस्‍तावेज बनाकर मातर खेडा में खेती की जमीन खरीदने का आरोप है। इसके अलावा जूनागढ में चार बंगले, मातर-अहमदाबाद में चार प्‍लॉट, तीन फ्लैट व बंगला होने के दस्‍तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। अहमदाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बलवंत गढवी की चावल मील में भी उनकी भागीदारी सामने आई है।

