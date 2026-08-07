'गुजरात में भाजपा को करेंगे परास्त', राहुल गांधी के दावे के उलट क्या है जमीनी हकीकत?

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर गुजरात में भाजपा को परास्त करने का दावा तो कर दिया, लेकिन राज्य में कांग्रेस की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है।

प्रदेश संगठन में बदलाव की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं लेकिन यह सिर्फ बातें ही हैं पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी संगठन की शिथिलता से नाराज हैं। उत्तर गुजरात के कांग्रेस नेताओं ने हाल ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर अपनी बात रखी।

गुजरात में कांग्रेस की जमीनी हकीकत? राज्य से कांग्रेस की एकमात्र सांसद गेनीबेन ठाकोर की अगुवाई में कांग्रेस विधायक बलदेव जी ठाकोर, विधायक किरीट पटेल, पूर्व विधायक रघु देसाई, पूर्व विधायक गुलाब सिंह राजपूत आदि नेताओं ने दिल्ली में खरगे से मुलाकात की।