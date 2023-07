आतंकवाद निरोधक दस्‍ता [एटीएस] की टीम ने गत माह इस्‍लामिक स्‍टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस [आईएसकेपी ] से जुडे 5 आतंकियों की गुजरात के पोरबंदर एवं सूरत से धरपकड़ की थी। इनमें एक महिला सुमेरा सूरत की रहने वाली है एनआईए इस मामले में देश के विविध भागों में निगरानी कर रहा था सूरत का एक 17 साल लड़का पाकिस्‍तान के व्‍हाट्सऐप समूह में चैट करता था।

किशोर के मोबाइल को जप्‍त कर एफएसएल जांचके लिए भेजा गया है।

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। पाकिस्‍तान के व्‍हाट्सऐप ग्रुप में चैट करने के मामले में राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण [एनआईए] ने सूरत के एक किशोर से पूछताछ की। मोबाइल जप्‍त करने के अलावा उसके घर की तलाशी ली गई। एनआईए इस मामले में देश के विविध भागों में कर रहा था निगरानी आतंकवाद निरोधक दस्‍ता [एटीएस] की टीम ने गत माह इस्‍लामिक स्‍टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस [आईएसकेपी ] से जुडे 5 आतंकियों की गुजरात के पोरबंदर एवं सूरत से धरपकड़ की थी। इनमें एक महिला सुमेरा सूरत की रहने वाली है, एनआईए इस मामले में देश के विविध भागों में निगरानी कर रहा था, सूरत का एक 17 साल लड़का पाकिस्‍तान के व्‍हाट्सऐप समूह में चैट करता था। रविवार सुबह एनआईए की टीम ने सूरत पुलिस की मदद से किशोर के घर पर छापा मारकर तलाशी ली। किशोर के घर से कोई आपत्तिजनक दस्‍तावेज नहीं मिले किशोर के मोबाइल को जप्‍त कर एफएसएल जांचके लिए भेजा गया है। किशोर के घर से कोई आपत्तिजनक दस्‍तावेज नहीं मिले लेकिन उसके डिजीटल डिवाइस, व्‍हाट्सऐप चेट व मेल की जांच की जा रही है। छापे के दौरान किशोर घर पर नहीं था उसे सूरत के पीसीबी थाने पर बुलाकर करीब 6 घंटे पूछताछ की गई। एटीएस की टीम ने बीते सप्‍ताह शंका के आधार पर हैदराबाद से दो जनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, इनमें एक महिला शामिल है। गौरतलब है कि गजवा ए हिंद से जुड़े बिहार के एक युवक को बीते साल एटीएस ने पकड़ा था, वह इंटरनेट मीडिया के आधार पर देश के कई राज्‍यों में युवक – युवतियों को भड़काकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्‍त करता था। एनआईए व एटीएस गुजरात के मामले की जांच आईएसकेपी व गजवा ए हिंद के आतंकी मोड्यूल से जोड़कर कर रही है।

