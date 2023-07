कभी करते थे सामान्य नौकरी, आज हैं करोड़ों के साम्राज्य के मालिक, PSP प्रोजेक्ट कंपनी के ओनर की संघर्ष गाथा

किशन प्रजापति, अहमदाबाद। यदि कोई व्यक्ति लगन और अथक परिश्रम करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसका जीता-जागता उदाहरण प्रहलाद भाई शिवराम भाई पटेल हैं। 500 रुपये की सैलरी पर कॉन्‍ट्रैक्‍टर के यहां काम करके अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रहलाद भाई पटेल ने आज अपनी कड़ी मेहनत से PSP प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। प्रहलाद भाई पटेल ने गुजराती जागरण के साथ संघर्ष से सफलता तक की कहानी साझा की। जिसे हम यहां शब्दशः प्रस्तुत कर रहे हैं।

सैनिक स्कूल से सीखी डिसिप्लिन और हार्ड वर्क

अपने परिवार और पढ़ाई के बारे में बात करते हुए प्रहलाद भाई पटेल ने कहा, "मैं चाणस्मा-पाटन रोड पर रूपपुर गांव का मूल निवासी हूं। पहली से चौथी कक्षा तक की पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद मेरे पिता ने मुझे 5वीं से 12वीं तक सैनिक स्कूल बालाछड़ी भेज दिया। चूंकि हम तीन भाई थे, इसलिए उस समय यह सोच थी कि जमीन के बंटवारे के बाद प्रत्येक को चार-चार बीघे जमीन मिलेगी। मेरे पिता ने उस समय कहा था कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे और इसी कारण से मुझे सैनिक स्कूल भेज दिया गया। मैं आज भी कहता हूं कि एथिक्स और ऑनेस्टी माता-पिता से सीखी और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क सैनिक के स्कूल से सीखी। सैनिक स्कूल की पूरी यात्रा मुझे जीवन भर याद रहेगी। "

इंजीनियरिंग का नहीं था कोई ज्ञान

पढ़ाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे इंजीनियरिंग का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मेरे गांव में इंजीनियरों के बारे में भी कम लोगो को पता था, लेकिन जिस गांव में मैं रहता था, वहां 1963 में खोडु भाई पटेल नाम के एक B.E. सिविल इंजीनियर थे। उस समय वह B.E सिविल इंजीनियर करने के बाद अमेरिका गए थे, हम सोचते थे कि B.E. सिविल इंजीनियर क्या होता है? लेकिन इतना जानते थे कि यह निर्माण से संबंधित कुछ है। इसके अलावा हमें इस बारे में और कोई जानकारी नहीं थी।"

जीवन में कभी नहीं करूंगा सरकारी नौकरी

उन्होंने आगे कहा, "मैंने CBSE में 12वीं पास की और उस समय, यदि आप गुजरात में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते थे, तो केवल 2 प्रतिशत सीटें थी और आपको केवल 5 कॉलेजों में प्रवेश मिलता था और अहमदाबाद, विद्यानगर और बड़ौदा में 5 कॉलेजों में मुझे प्रवेश नहीं मिला, आखिरकार मुझे मोरबी में प्रवेश मिल गया। इस दौरान मैंने चार साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मैंने पहले से ही तय किया था कि जिंदगी में कभी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद बिल्डिंग बनाना सीखना चाहता हूं और बिल्डिंग लाइन को समझना चाहता हूं।"

चाचा के दोस्त के यहां किया काम

अपनी पहली नौकरी के बारे में बात करते हुए प्रहलाद भाई पटेल ने कहा, "उस समय मेरे चाचा के एक दोस्त अहमदाबाद में एक बड़े कॉन्‍ट्रैक्‍टर थे। एग्जाम देने के अगले दिन बाद अपने गांव चला गया और फिर अगले दिन मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझसे सीधे कहा कि आप साइट पर जाइए। हालांकि, मेरे पास उस समय प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। इसलिए मुझे नहीं पता था कि साइट पर क्या करना है। ऐसे में मैंने 17 दिसंबर, 1985 से अपनी यात्रा शुरू की।"

500 रुपये के वेतन से की जीवन की शुरुआत

उन्होंने आगे कहा, "उस समय प्राइवेट कंपनियों में इंजीनियरों की इतनी जरूरत नहीं थी। हालांकि, इस दौरान मेरी सैलरी 500 रुपये थी। भले 500 रुपये सैलरी थी पर काम की मजा अलग थी। साइट पर कभी नहीं सोचता था कि हम सिर्फ इंजीनियर हैं। कभी भी सुपरवाइजर, मैकेनिक के काम की भी जरूरत होती थी तो कर लेता था। उस समय मेहनत और जुनून ऐसा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरा लक्ष्य था कि मैं जहां काम कर रहा हूं वहां बेहतर काम करूं, जिससे कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। काम को देखकर मेरे बॉस को लगा कि ये आदमी बहुत मेहनती है।"

कंपनी का था पहला इंजीनियर

प्रहलाद भाई पटेल ने कहा, "इस तरह मुझे 6 से 8 महीने में छत्राल में शिफ्ट कर दिया गया। उस वक्त मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर था। इसके बाद 5 से 7 साल बाद साल 1991 में जब उन्हें गुजरात हाई कोर्ट का प्रोजेक्ट मिला तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। क्योंकि, मैं उस कंपनी का पहला इंजीनियर था, जो साइट पर काम करता था, छोटे-बड़े हिसाब-किताब करता था कि पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं और कहां गलत पैसा जा रहा है और वह जुनून मेरे अंदर था, जिसके कारण मुझे मौके भी मिले।"

सात साल में बना कंपनी का सेल्स पार्टनर

उन्होंने आगे कहा कि, "मेरे सेठ ने मेरी बात सुनी और मुझसे कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं कंपनी में आपके साथ सेल्स पार्टनरशिप शेयर करूंगा ताकि आप कंपनी से जुड़े रहें।" मैं एक सामान्य किसान का बेटा हूं और उस समय मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी तो लगा कि हमें इस कंपनी में जुड़े रहना चाहिए। उसी दिन साल 1991 में मेरे वेतन को 500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया, जिसके कारण कंपनी में मैं सेल्स पार्टनर के रूप में रहा।"

फ्रंट फेस से करता था कंपनी को लीड

PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के बारे में बात करते हुए प्रहलाद भाई पटेल ने कहा, "1991 से 1998 तक कंपनी में मैं बतौर सेल्स पार्टनर था। साल 1998 में उन्होंने एक निजी कंपनी बनाई, जिसमें उन्होंने मुझे 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी दे दी। इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसमें मुझे 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी दे दी। मैं उस कंपनी में 2005 तक यानी 20 साल तक रहा। इस दौरान मेरी सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी गुडवील इतनी अच्छी थी कि मैं कंपनी का फ्रंट फेस था। मेरे अधिकतर बॉस ऑफिस संभालते थे। मेरा काम साइट को देखना, टेंडरिंग कार्यों को देखना, कस्टमर से मिलना, आर्किटेक्ट्स से मिलना और साइट पर छोटे-मोटे कामों को देखना था। यह मुझे उस कंपनी में बहुत ही एक्सपिरियन्स मिला था।"

दो लाख रुपये से शुरू की खुद की कंपनी

उन्होंने आगे कहा, "जब मैंने साल 2006 में कंपनी छोड़ी, तो मेरे पास केवल 2 लाख रुपये थे। जब मैं अपनी नई जर्नी पर निकला तो मेरा पहला लक्ष्य यह था कि मेरी पुरानी कंपनी का कोई भी काम या ग्राहक का काम अधूरा न रहे। इस दौरान मैंने अपने ऑफिस में बैठकर पुरानी कंपनी का सारा काम पूरा किया और प्रोजेक्ट को टाइम लाइन में पूरा करने, प्रोजेक्ट को क्वालिटी के साथ पूरा करने की जो अपॉर्चुनिटी मैंने दी थी, उसकी वजह से पुराने क्लाइंट्स ने मेरे खुद की कंपनी शुरू करने के बाद मौका दिया। ऐसे में मैंने साल 2006 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की।"

14 लाख रुपये का मिला था पहला ऑर्डर

PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिले पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए प्रहलाद भाई पटेल ने कहा, "जब मैंने वर्ष 2006 में अपनी कंपनी शुरू की, तो मुझे पहला ऑर्डर इंटास फार्मास्युटिकल से 14 लाख रुपये का मिला था। इसके बाद मुझे कैडिला फार्मास्युटिकल ने काम दिया। साल 2009 तक मुझे 10 से 12 करोड़ के ऑर्डर ही मिलते थे। वर्ष 2009 में जब पंकज भाई की गुजरात कैंसर हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट मिला तो हमने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के उसी विश्वास के साथ प्रोजेक्ट दिया। वह प्रोजेक्ट 125 करोड़ का था जिसे हमने बारह महीने में पूरा किया और यह पूरे भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था जो एक साल में शुरू हुआ था।"

एक साल में ही पूरा किया सरकारी प्रोजेक्ट

पहले सरकारी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए प्रहलाद भाई पटेल ने कहा, "मुझे गुजरात कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट के तहत स्वर्णिम संकुल का काम मिला जो कंपनी द्वारा सरकार के लिए पहला काम था। हालांकि, एक साल में ही मैंने इंटीरियर के साथ प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। उस दौरान कहा जाता था कि ऐसे काम को सिर्फ L&T ही सरकारी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर सकती है। जब स्वर्णिम संकुल 1, 2 का काम पूरा हो गया, तो यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि इसी के माध्यम से लोगों को PSP के बारे में पता चला था।"

पैशन के साथ काम करना था लक्ष्य

प्रहलाद भाई पटेल ने अंत में कहा, "दो लाख से कंपनी शुरू करते समय ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। यह पैशन था कि काम को एक यात्रा जैसा, अच्छी तरह से, क्वालिटी के साथ, स्पीड के साथ और ग्राहक के सटिस्फेक्श के साथ किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम साल 2017 में लिस्टेड हो गए और उसके बाद हमें पिछले वर्ष सूरत डायमंड बर्से का दुनिया का सबसे बड़ी प्रोजेक्ट मिला और इसे हमने पूरा किया। जर्नी एक ऐसी चीज है जिस पर मैं अभी भी खुद पर ध्यान केंद्रित करता हूं। हम उसी के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि समय पर और गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए हमें क्रेडेंशियल मिले हैं। मेरे हिसाब से अगर हम इसे बरकरार रखें तो यह कंपनी और भी आगे जा सकती है। जुनून केवल एक चीज के बारे में है, शाम को मुझे जॉब सटिस्फैक्शन मिले और हम सबसे अच्छा काम कर रहे है।"