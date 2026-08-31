गुजरात में सियासी हलचल तेज, संघवी का दिल्ली में बढ़ा कद; मेवाणी बने श्रेष्ठ विधायक

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की दिल्ली यात्राओं के कारण प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है, उधर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है।

प्रदेश की राजनीति के दो दूर विरोधी अचानक चर्चा में आ गए हैं।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी बीते एक माह में दिल्ली की तीन यात्राएं कर चुके हैं, इनमें से एक बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ दिल्ली गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद वापस लौट आए लेकिन इसके बाद फिर से दो बार दिल्ली यात्रा करने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

प्रदेश में कुछ दिनों से राज्य मंत्रिमंडल में फेर बदल की भी चर्चा है, इसके अलावा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चलाए जा रहे विविध अभियानों की कमान संघवी के हाथ में होने की वजह से भी उनके दिल्ली दौरे हो रहे हैं। ‌

प्रदेश की राजनीति में संघवी तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। अपराध, नशाखोरी, माफिया, लेंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर उनके सख्त रवैए ने नागरिकों के बीच सरकार की छवि को निखारने का काम किया है, अब लगातार उनके दिल्ली दौरे उनकी राजनीतिक पकड़ की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं।

उत्तर गुजरात से दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए जिग्नेश मेवाणी को दिल्ली के एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड जनता के साथ बेहतर संपर्क, जन समस्याओं प्रखरता से उठाने, ईमानदारी तथा वादे के मुताबिक कामकाज करने के चलते दिया गया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष जोशी बताते हैं कि भाजपा के शासन में राज्य के ही तीन मंत्री व विधानसभा के उपाध्यक्ष के हाथों कांग्रेस विधायक को श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिलना उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं सार्वजनिक जीवन में समर्पण को दर्शाता है।