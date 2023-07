Rajkot Greenfield Airport: आज राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, जानें इसकी खासियत

Rajkot Greenfield Airport एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने कहा पीएम मोदी आज राजकोट के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। यह हवाई अड्डा बहुत बड़ा और सुंदर है हमें बहुत खुशी है कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर लोगों को समर्पित करेंगे। एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 3 किलोमीटर है।

Rajkot Greenfield Airport: आज राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन

