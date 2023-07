तीस्ता सीतलवाड़ को आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज, 24 जुलाई से मुकदमा की कार्यवाही होगी शुरू

राज्य सरकार ने सीतलवाड़ के आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने दंगा पीडि़तों के विश्वास को तोड़ते हुए इसमें निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया। हाई कोर्ट द्वारा राहत देने से इन्कार करने के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। बता दें न्यायाधीश एआर पटेल ने हाल ही में श्रीकुमार की आरोपमुक्ति याचिका को खारिज किया है।

तीस्ता सीतलवाड़ के आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज।

