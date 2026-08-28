'सुगम डिजिटल गुजरात' को मिला शानदार रिस्पॉन्स, 4 महीने में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को घर बैठे मिले ऑनलाइन सर्टिफिकेट
गुजरात सरकार की 'सुगम डिजिटल गुजरात' पहल ने चार महीनों में एक लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन प्रमाण-पत्र प्रदान किए हैं।
HighLights
चार माह में एक लाख से अधिक ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी।
जाति, आय सहित सात प्रकार के प्रमाण-पत्र उपलब्ध।
नागरिकों को घर बैठे मिल रही डिजिटल सेवाएं।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने अलग-अलग कल्याणकारी और शैक्षिक योजनाओं के लिए जरूरी जाति और आय प्रमाण-पत्रों सहित सात तरह के प्रमाण-पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराकर नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण को तेज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, इस पहल के नतीजे के तौर पर पिछले चार महीनों में एक लाख से ज्यादा लोगों ने सुगम डिजिटल गुजरात पोर्टल के जरिए इन ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया है।
सुगम डिजिटल गुजरात पहल
यह 'सुगम डिजिटल गुजरात' पहल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रद्युमन वाजा तथा राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील के नेतृत्व में शुरू की गई है।
अधिकारियों के अनुसार, नागरिक अब इस पोर्टल के जरिए कई महत्वपूर्ण प्रमाण-पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
इनमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) का प्रमाण-पत्र, नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) पात्रता प्रमाण-पत्र, अनारक्षित श्रेणी प्रमाण-पत्र, धार्मिक अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, खानाबदोश और विमुक्त जनजाति प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र शामिल हैं।
नहीं लगाने पड़े दफ्तरों के चक्कर
इस डिजिटल व्यवस्था से नागरिकों को प्रमाण-पत्रों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सीधे ई-साइन वाले डिजिटल प्रमाण-पत्र हासिल कर सकते हैं।
ये दस्तावेज व्हाट्सएप और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि लोग इन्हें सुरक्षित स्टोर और एक्सेस कर सकें।
छात्रों और युवाओं को मिलेगी राहत
यह सुविधा विशेष रूप से सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों व युवाओं को बड़ी राहत देगी।
एडमिशन, स्कॉलरशिप और भर्ती प्रक्रियाओं के लिए जरूरी प्रमाण-पत्र अब दस्तावेजों के सत्यापन के तुरंत बाद ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे।
इससे प्रशासनिक देरी कम होगी, सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवाएं समय पर मिल सकेंगी। विकासशील जाति कल्याण निदेशक विक्रमसिंह जादेव ने राज्य भर के नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय पोर्टल पर उपलब्ध इस डिजिटल सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।