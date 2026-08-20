रोहन गुप्ता को बधाई न देने पर नितिन पटेल विवादों में घिरे, बोले- व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में गुजरात से स्थान पाने वाले चार नेताओं में से तीन नेताओं को बधाई देने और एक का नाम छोड़ देने पर गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल विवाद में आ गए हैं।

पटेल ने भाजपा की टीम में राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त होने वाले रोहन गुप्ता को बधाई नहीं देने का कारण बताते हुए कहा कि उनका रोहन से कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है, इसलिए अपने बधाई संदेश में उनका नाम नहीं लिखा।

वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए रोहन गुप्ता ने अचानक चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया था। कुछ समय बाद भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें मीडिया में प्रवक्ता के रूप में आगे बढ़ाया।

हाल ही घोषित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गुजरात से चार नेताओं को शामिल किया गया। इनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर वडोदरा से सांसद डॉ. हेमांग जोशी को नियुक्त किया गया, वहीं पूर्व विधायक वर्षाबेन दोशी, अहमदाबाद के पूर्व शहर अध्यक्ष जगदीश पटेल और कांग्रेस से भाजपा में आए रोहन गुप्ता को शामिल किया गया है।