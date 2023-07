'भारत-अमेरिका की साझेदारी से दुनियाभर में आएगा बदलाव', निर्मला सीतारमण ने दोनों देशों के रिश्तों पर दिया जोर

गांधीनगर, एएनआई। भारत और अमेरिका ने सोमवार को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और जी20 एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई करना और ऊर्जा परिवर्तन के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक तंत्र की आशा करना शामिल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने यहां जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से हटकर द्विपक्षीय बैठकें कीं। सीतारमण ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वैकल्पिक निवेश प्लेटफार्मों के माध्यम से नए निवेश के अवसरों की आशा व्यक्त की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत और अमेरिका एक-दूसरे के साथ तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम घनिष्ठ जुड़ाव के माध्यम से पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने के लिए भारत-अमेरिका प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि एक-दूसरे की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, हम सक्रिय रूप से आर्थिक विकास, तेज नवाचार को बढ़ावा देते हैं और सतत विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

#WATCH | Gandhinagar, Gujarat | "As we look ahead, we reaffirm our (India-US) commitment to achieve substantial outcomes through close engagement. By leveraging each other's expertise & resources, we actively promote economic growth, faster innovation and drive sustainable… pic.twitter.com/Ja7A12BhFb— ANI (@ANI) July 17, 2023