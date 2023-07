वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की चीनी समकक्ष लियू कुन से मुलाकात, वैश्विक ऋण कमजोरियों पर की चर्चा

गांधीनगर, एजेंसी। FMCBG Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष लियू कुन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने और वैश्विक ऋण कमजोरियों सहित जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत विभिन्न डिलिवरेबल्स पर चर्चा हुई।

निर्मला सीतारमण और लियू कुन की चल रहे तीसरी जी20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) बैठक के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों मंत्रियों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं, मुद्रास्फीति, व्यापार की स्थिति पर चर्चा की और आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक अच्छे कारोबारी माहौल के महत्व को पहचाना।

Union Finance Minister Smt. @nsitharaman and Mr Liu Kun, Finance Minister of China, met on the sidelines of the 3rd G20 Finance Minister and Central Bank Governors #G20FMCBG meeting in Gandhinagar, today.



