गुजरात में 1 लाख रुपये की उधारी ना चुका पाने पर किया दुष्कर्म, बोन मैरो टेस्ट से खुला राज
मोरबी में एक महिला ने पति के कैंसर इलाज के लिए लिए गए कर्ज को न चुका पाने पर भाजपा पार्षद के पति द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
HighLights
महिला ने पति के कैंसर इलाज हेतु एक लाख रुपये उधार लिए थे।
कर्ज न चुकाने पर भाजपा पार्षद के पति ने दुष्कर्म किया।
बेटे का बोन मैरो न मिलने पर यह घिनौना अपराध उजागर हुआ।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के मोरबी ने एक महिला ने पति के कैंसर के इलाज के लिए भाजपा की नगर पार्षद के पति से एक लाख रुपये उधार लिए थे। यह रुपये नहीं लौटा पाने पर आरोपी ने महिला के साथ कई बाद दुष्कर्म किया। पति के इलाज के लिए जब पुत्र के बोन मैरो की जांच की गई तो मिलान नहीं होने पर यह घिनौनी करतूत सामने आई।
मोरबी की पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसने 2020 में अपने पति के हड्डियों के कैंसर के इलाज के लिए एक लाख रुपये उधार लिए थे। कर्ज चुकाने में असमर्थता का फायदा उठाकर आरोपित ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
गत 9 सितंबर को मामला दर्ज कर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपित मोरबी भाजपा की नगर पार्षद का पति है जो शिकायत के बाद से फरार है।
दरअसल, चिकित्सकों ने पीड़िता के बीमार पति के इलाज के लिए उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी है, जब पुत्र का बोन मैरो टेस्ट कराया गया तो वह पिता के बोन मैरो मेल नहीं खाया।
मामला उजागर हुआ तो महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस महिला की शिकायत के आधार पर अन्य वैज्ञानिक सबूत व तथ्य जुटा रही है।