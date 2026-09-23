डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के मोरबी ने एक महिला ने पति के कैंसर के इलाज के लिए भाजपा की नगर पार्षद के पति से एक लाख रुपये उधार लिए थे। यह रुपये नहीं लौटा पाने पर आरोपी ने महिला के साथ कई बाद दुष्‍कर्म किया। पति के इलाज के लिए जब पुत्र के बोन मैरो की जांच की गई तो मिलान नहीं होने पर यह घिनौनी करतूत सामने आई।

मोरबी की पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसने 2020 में अपने पति के हड्डियों के कैंसर के इलाज के लिए एक लाख रुपये उधार लिए थे। कर्ज चुकाने में असमर्थता का फायदा उठाकर आरोपित ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।