घुटने तक पानी में डूबी अहमदाबाद की सड़कें, अगले दो दिनों तक इन जिलों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी

तेज बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश की वजह से दक्षिण गुजरात के वलसाड सूरत नवसारी और तापी जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिन के दौरान जारी अपने पूर्वानुमान में भविष्यवाणी की कि गुरुवार को दक्षिण गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश होगी।

गुरुवार सुबह तेज बारिश के बाद अहमदाबाद शहर की कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया।(फोटो सोर्स: गुजराती जागरण)

अहदाबाद, पीटीआइ। भारत में मानसून के आगमन से ही कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बार उत्तर भारत में मानसून ने दिनों पहले दस्तक दे दी। बात करें गुजरात की तो मौसम वैज्ञानिकों ने गुरुवार को जानकारी दी कि दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई और अगले दो दिनों में और भी जबरदस्त बारिश होने की उम्मीद है। बारिश ने खड़ी कर दी लोगों के लिए परेशानी तेज बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश की वजह से दक्षिण गुजरात के वलसाड, सूरत, नवसारी और तापी जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं, बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। इसके अलावा, ग्रामीण हिस्सों में कुछ सड़कें भी बंद हो गई है। गुरुवार सुबह तेज बारिश के बाद अहमदाबाद शहर की कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और लोगों को अपने गंतव्य तक जलजमाव के बीच से होकर गुजरना पड़ा। इन इलाकों में हुई जबरदस्त वर्षा राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुरुवार सुबह 6 बजे तक यानी पिछले 36 घंटों में दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले के पारडी तालुका में 182 मिलीमीटिर (मिमी) तक बारिश हुई। वलसाड जिले का वलसाड तालुका (177 मिमी), सूरत का पलसाना तालुका (171 मिमी), तापी का वालोद तालुका (166 मिमी), नवसारी जिले का खेरगाम (157 मिमी), वलसाड का धरमपुर (157मिमी)। सूरत (152 मिमी) और वलसाड का उमरगाम (143 मिमी) बारिश हुई। सूरत के मांडवी तालुका, पोरबंदर और केशोद के कुटियाना तालुका के साथ-साथ सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ जिले के विसावदर तालुका में 100 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन के दौरान जारी अपने पूर्वानुमान में भविष्यवाणी की कि गुरुवार को दक्षिण गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश होगी। वहीं, मध्य और सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ स्थानों पर भी झमाझम बारिश होगी। इन जिलों में जबरदस्त बारिश होने की आशंका वडोदरा

