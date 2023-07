मानहानि मामले में गुजरात HC कल राहुल गांधी की याचिका पर सुनाएगा फैसला, मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर हुई थी सजा

गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। गुरुवार को हाई कोर्ट की ओर से जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। फाइल फोटो ।

मानहानि मामले में गुजरात HC कल राहुल गांधी की याचिका पर सुनाएगा फैसला।

अहमदाबाद, पीटीआई। गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। गुरुवार को हाई कोर्ट की ओर से जारी सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। यदि दोषसिद्धि पर रोक लगती है तो राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया था इनकार न्यायमूर्ति प्रच्छक ने गांधी की याचिका पर मई में सुनवाई के दौरान यह कहते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। 29 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो मेरे मुवक्किल को उस अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, जो राजनीति में लंबा समय है। यहां चुनाव लड़ने से आठ साल की रोक लग रही है। पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। यह कोई गंभीर अपराध नहीं है, मैंने कोई हत्या नहीं की है। कृपया ध्यान दिया जाए। कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा 2019 में दायर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने दी थी फैसले को चुनौती फैसले के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रविधानों के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए सत्र न्यायालय में आदेश को चुनौती दी। 20 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए सजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Edited By: Sonu Gupta