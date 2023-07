पुलिस ने 10 आरोपियों को नामजद कर अब तक 6 को गिरफ्तार किया है। पाटण जिले के बालीसणा गांव निवासी मीत पटेल ने अपनी शिकायत में कहा कि रविवार रात वे अपने कुछ दोस्‍तों के साथ टहलते हुए जा रहे थे इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर और उनके साथियों पर लाठी पाइप धारिया और हथियारों से हमला कर दिया।

गुजरात के बालीसणा में मस्जिद के पास घेरकर हमला।

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। उत्‍तर गुजरात के बालीसणा पाटण में द केरल स्‍टोरी मूवी का वीडियो इंटरनेट मीडिया में शेयर करने से नाराज मुस्लिम समुदाय की उग्र भीड ने तीक्ष्‍ण हथियारों से जान लेवा हमला कर तीन व्यक्तियों को बुरी तरह घायल कर दिया। पुलिस ने 10 आरोपियों को नामजद कर अब तक 6 को गिरफ्तार किया है। पाटण जिले के बालीसणा गांव निवासी मीत पटेल ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि रविवार रात वे अपने कुछ दोस्‍तों के साथ टहलते हुए जा रहे थे इसी दौरान मस्जिद की ओर से 30 से 40 लोगों की उग्र भीड ने लाठी, पाइप, धारिया व तीक्ष्‍ण हथियार से उन पर हमला कर दिया। 10 के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज उग्र भीड में से खलील भाई गैरेजवाला चिल्‍ला रहा था कि इनके सिर पर मारो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इस हमले में मीत, उसके मित्र जस्‍मीन पटेल व ओम कुमार पटेल गंभीर रूप से घायल हो गये। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गये और उन्‍हें सुरक्षित बाहर निकाला और 108 एम्‍बुलेंस से नजदीक के गांव धारपुर के सिविल अस्‍पताल में पहुंचाया। पुलिस ने अब्‍दुल उर्फ मास्‍तर कादर, खलील गैरेजवाला, तौपिफक हुसैन, महंमद हसाब शेख, इलियास शेख , फैज अली शेख , अहमद भाई, सिकंदर समेत 10 के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कर अब तक 6 को पकड लिया है। साजिश रचकर किया हमला विहिप पाटण के मंत्री हितेश ठक्‍कर के अनुसार 4-5 दिन पहले दसवीं कक्षा के एक छात्र ने द केरल स्‍टोरी मूवी का वीडियो इंस्‍टाग्राम पर शेयर किया था साथ ही इंटरनेट मीडिया में इसका स्‍टेटस रखा था। इससे नाराज होकर रविवार राति करीब 11 बजे उग्र भीड ने उन्‍हें घेरकर मारा। हालांकि इससे पहले दोनों पक्ष में इस मामले में समझौता हो गया था लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने साजिश रचकर उन पर हमला बोला।

