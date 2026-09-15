गुजरात में लगातार 6 घंटे से हो रही भारी बारिश, मांडवी समेत कई इलाकों में भरा पानी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। कच्छ जिल्ले मे पीछले दो दीन से मूसलाधार बारिश हो रही है। आज सुबह 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक के 6 घंटे की अवधि में कच्छ जिले में भारी बारिश दर्ज की गई है।

स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पूरे गुजरात राज्य में सर्वाधिक वर्षा कच्छ जिले की मांडवी तहसील में दर्ज की गई है, जहां केवल 6 घंटे में 6.97 इंच (लगभग 7 इंच) मूसलाधार बारिश हुई है।

मांडवी में दो घंटे की भारी बारिश से भरा पानी मांडवी तहसील में सुबह 06:00 से 08:00 बजे के बीच 1.22 इंच (31 mm) बारिश हुई थी। इसके बाद सुबह 08:00 से 10:00 बजे के 2 घंटे के भीतर ही बादलों ने प्रचंड रूप दिखाते हुए 5 इंच (127 mm) मूसलाधार बारिश बरसा दी।