ISKP Module Case: गुजरात ATS ने देशव्यापी आतंकी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, आईएसकेपी मॉड्यूल पर पूछताछ जारी

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने ‘इस्लामिक स्टेट आफ खुरासन प्राविंस’ (आइएसकेपी) के देशव्यापी नेटवर्क को उजागर किया है। यह आतंकी नेटवर्क गुजरात से जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में चल रहा है। सूरत से एक महिला सुमेरा बानो मलिक के गिरफ्तार होने के बाद खदीजा नामक दूसरी महिला समेत हैदराबाद से दो लोगों को पकड़ा गया है। एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तेलंगाना की राजधानी से एक पुरुष और एक महिला आतंकी को लाया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। सूत्रों का कहना है कि दोनों आतंकी सूरत की सुमेरा बानो मलिक से जुड़े हुए हैं। यह सभी उन पांच लोगों के साथ जुड़े हैं जिन्हें पहले ही आइएसकेपी माड्यूल केस में गिरफ्तार किया गया था। विगत नौ जून को एटीएस ने कहा था कि उसने एक आतंकी माड्यूल को बेनकाब कर दिया है। साथ ही आइएसकेपी से जुड़ी मलिक और तीन अन्य पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। आइएसकेपी कई देशों में फैला आतंकी संगठन है। मलिक को सूरत से हिरासत में लिया गया था जबकि श्रीनगर के रहने वाले उबेद नासिर मीर, हन्नान हयात शोल और मोहम्मद आजिम शाह को गुजरात के पोरबंदर से गिरफ्तार किया गया। पांचवें आरोपित जुबैर अहमद मुंशी को श्रीनगर से 12 जून को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध दर्ज केस में यूएपीए की गतिविधियों का आरोप है।

Edited By: Narender Sanwariya