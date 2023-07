पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या, लाठी डंडों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट; पुलिस ने किया गिरफ्तार

शहर के बाहरी इलाके कोयली गांव में रहने वाली एक प्रेमिका की उसके घर मिलने गए पति और भाई ने पीट-पीटकर हत्या कर देने की घटना सामने आई है।पत्नी के प्रेमी की हत्या करने के बाद दोनों हत्यारे पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया।फिलहाल पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

गुजरात के वडोदरा शहर में पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या (फोटो गुजराती जागरण)

वडोदरा, ऑनलाइन डेस्क। शहर के बाहरी इलाके कोयली गांव में रहने वाली एक प्रेमिका की उसके घर मिलने गए पति और भाई ने पीट-पीटकर हत्या कर देने की घटना सामने आई है। पत्नी के प्रेमी की हत्या करने के बाद दोनों हत्यारे पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस संबंध में प्राप्त विवरण के अनुसार सिंधरोट ग्राम पंचायत सदस्य विनोद सिंह गोहिल (उम्र 38, निवासी दाजीपुरा) का शादी से पहले गांव में रहने वाली एक लड़की से प्रेम संबंध था। हालांकि, प्रेमी के परिवार वालों ने उसकी शादी कोयली गांव के रहने वाले अजीत चौहान से कर दी। विनोद गोहिल ने शादी के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ा। विनोद अक्सर पति की अनुपस्थिति में उसकी प्रेमिका के घर पहुंच जाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार इस बात की जानकारी अजीत चौहान को हो गई। इसलिए जब विनोद सिंह अपनी पत्नी से मिलने आया तो अजीत और उसके छोटे भाई निमेश चौहान ने विनोद सिंह पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में विनोद सिंह की मौके पर ही मौत हो गयी। उधर, दोनों हत्यारे जवाहरनगर थाने में पेश हुए। फिलहाल पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

