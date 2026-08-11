Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    HPCL की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल की चोरी, गुजरात-राजस्थान से 8 बदमाश गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:56 PM (IST)

    गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस ने एचपीसीएल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गुजरात और राजस्थान से गिरफ्तार किया ...और पढ़ें

    पाइपलाइन से चोरी कर रहे थे बदमाश (प्रतीकात्मक फोटो)

    पाइपलाइन से चोरी कर रहे थे बदमाश (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. एचपीसीएल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी का मामला।

    2. गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस ने 8 चोर पकड़े।

    3. अंतरराज्यीय गिरोह पाइपलाइन में छेद कर तेल बेचता था।

    डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता एवं राजस्थान पुलिस ने एचपीसीएल की पाइपलाइन में छेड़ बनाकर क्रूड ऑयल की चोरी के मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के 8 तेल चोरों को गुजरात व राजस्थान से पकड़ा है।

    पुलिस ने शुरू की पूछताछ

    एटीएस एसपी के सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस ने अहमदाबाद राजकोट हाईवे से एक युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, उसने बताया कि वह एचपीसीएल कंपनी की पाइपलाइन में छेद कर क्रूड ऑयल की चोरी करते हैं तथा अहमदाबाद राजकोट हाईवे व अन्य हाईवे पर इस तेल को बेच देते हैं।

    एटीएस एवं राजस्थान पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इनमें उत्तर प्रदेश आसपुर इटावा के दिलीप ओम प्रकाश यादव तथा जालौर राजस्थान के मुकेश मेघवाल समेत 6 आरोपी गुजरात के मेहसाणा गांधीनगर तथा राजकोट के शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- सोशल मीडिया और 'हैप्पी बर्थडे' पोस्ट ने खोला राज, 12 साल बाद पुलिस ने सुलझाया नाबालिग के अपहरण का मामला