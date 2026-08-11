HPCL की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल की चोरी, गुजरात-राजस्थान से 8 बदमाश गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता एवं राजस्थान पुलिस ने एचपीसीएल की पाइपलाइन में छेड़ बनाकर क्रूड ऑयल की चोरी के मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के 8 तेल चोरों को गुजरात व राजस्थान से पकड़ा है।

पुलिस ने शुरू की पूछताछ

एटीएस एसपी के सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस ने अहमदाबाद राजकोट हाईवे से एक युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, उसने बताया कि वह एचपीसीएल कंपनी की पाइपलाइन में छेद कर क्रूड ऑयल की चोरी करते हैं तथा अहमदाबाद राजकोट हाईवे व अन्य हाईवे पर इस तेल को बेच देते हैं।