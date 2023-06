Biparjoy: भुज में गुजरात CM संग बैठक के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, 20 जून तक सभी गांवों की बिजली होगी बहाल

अहमदाबाद, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए हवाई दौरा निरीक्षण किया। इसके बाद अमित शाह ने भुज में कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक की।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah holds a meeting with CM Bhupendra Patel and senior officers at Collector's Office in Bhuj, Gujarat to take stock of the situation in areas affected by cyclone ‘Biparjoy’ pic.twitter.com/ZVWoEzlR7x