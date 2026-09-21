गुजरात में तेज रफ्तार SUV ने तीर्थयात्रियों को मारी टक्कर, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में लगा दी आग
गुजरात के हिम्मतनगर में एक तेज रफ्तार कार ने तीर्थयात्रियों के समूह को टक्कर मार दी, जिससे कई घायल हो ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, साबरकांठा। गुजरात के हिम्मतनगर में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने तीर्थयात्रियों के एक समूह को टक्कर मार दी। इस हादसे से लोगों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने विरोध जताते हुए कार में आग लगा दी। अभी तक नुकसान, घायलों या मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस हालात को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंच गई है।
वीडियो में कार आग की लपटों में घिरी हुई और उससे धुंए के गुबार उठता हुआ दिख रहा है। यह घटना हिम्मतनगर में डोलगढ़-पटिया हाईवे जंक्शन के पास हुई। एक व्यस्त चार-लेन वाले हाईवे पर पैदल चल रहे कम से कम 12 तीर्थयात्री एक गाड़ी की चपेट में आ गए।
नशे में धुत ड्राइवर को भीड़ ने पकड़ा
हादसे के बाद ड्राइवर ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसे रोक लिया। नाराज भीड़ ने गाड़ी पर कब्जा कर लिया और उसमें आग लगा दी, जिससे हाईवे पर कार पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। ड्राइवर को पकड़ने वाले स्थानीय लोगों का आरोप था कि वह शराब के नशे में था।
गुस्साई भीड़ ने भागने की कोशिश कर रहे ड्राइवर पर हमला भी किया। जिन तीर्थयात्रियों को टक्कर लगी, वे उन लाखों भक्तों में शामिल थे जो गुजरात में मशहूर अंबाजी मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं; इस साल वहां 40 लाख लोगों के आने की उम्मीद है।
नोटिस के बावजूद नहीं समझ रहे लोग
तीर्थयात्रियों और पैदल चलने वालों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से पहले जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस और चेतावनी के संकेतों के बावजूद, इस रास्ते पर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर वे लगातार चिंता जताते रहे हैं। आस-पास के जिलों से पुलिस अधिकारियों को घटना स्थल पर बुलाया जा रहा है। इलाके में पुलिस की बड़ी टीमें देखी गईं।