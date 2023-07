गुजरात के नवसारी में आसमान से बरस रही आफत, 6 से 10 इंच तक हुई बारिश; बन रहे बाढ़ के हालात

नवसारी, एएनआइ। देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात के कई जिलों में भी तेज बारिश हो रही है। शनिवार को नवसारी जिले में मूसलाधार बारिश हुई है। इस जिले में लोगों के घर में पानी भर गया है। बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह बेहाल हो चुका है।

जिले के एक स्कूल में पानी भर गया, जिससे छात्र वहीं फंस गए। छात्रों को ट्रैक्टर में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर 12 तक नवसारी में 10 इंच तक बारिश हुई है।

इस जिले में सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे गाड़ियों के संचालन को काफी धीमा कर दिया है।

Gujarat: Severe waterlogging witnessed in Navsari due to incessant rain in the region; visuals from Junathana area.

समचार एजेंसी एएनआइ ने एक वीडियो जारी कि, जिसमें देखा जा सकता है कि मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बारिश की वजह से सड़क जाम हो चुका है।

Gujarat: Heavy traffic jam seen on Mumbai-Ahmedabad National Highway 48 in Navsari due to heavy rainfall in the area.