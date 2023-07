गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, जामनगर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले CM भूपेंद्र पटेल; हालात का लिया जायजा

मौसम विभाग की ओर से अहमदाबाद पाटण व सुरेंद्रनगर में अति भारी वर्षा जबकि शेष राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कच्‍छ जामनगर जूनागढ एवं नवसारी में राहत एवं बचाव के लिए एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई है। बीते चौबीस घंटे में सौराष्‍ट्र कच्‍छ व दक्षिण गुजरात में भारी वर्षा हुई। गांधीधाम रेलवे स्‍टेशन में पानी भर गया।

गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Your browser does not support the audio element.

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। गुजरात में बीते दो दिन से भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में जूनागढ के विसावदर में 398 मिमि वर्षा रिकार्ड की गई। अहमदाबाद-मुंबई राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर पानी भर जाने से जगह-जगह यातायात बाधित हुआ। मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर हालात की जानकारी ली। भारी बारिश का अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से अहमदाबाद, पाटण व सुरेंद्रनगर में अति भारी वर्षा, जबकि शेष राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कच्‍छ, जामनगर, जूनागढ एवं नवसारी में राहत एवं बचाव के लिए एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई है। बीते चौबीस घंटे में सौराष्‍ट्र, कच्‍छ व दक्षिण गुजरात में भारी वर्षा हुई। गांधीधाम रेलवे स्‍टेशन में पानी भर गया। पानी के तेज बहाव में फंसे तीन लोगों को कलक्‍टर अमित अरोड़ा की देखरेख में सुरक्षित बाहर लाया गया। वडोदरा में लगातार बढ़ रहा विश्वामित्री नदी का जलस्तर वडोदरा शहर के मध्‍य से गुजरने वाली विश्‍वामित्री नदी का जलस्‍तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के पानी के साथ बहकर एक मगरमच्‍छ सडक मार्ग पर आ गया, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कई शहरों में जगह-जगह भरा पानी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट व वडोदरा शहर में जगह-जगह पानी भर गया। राज्‍य के आपदा नियंत्रण केंद्र ने बताया है कि जूनागढ के विसावदर में बीते 24 घंटे में शनिवार सुबह 6 बजे तक सबसे अधिक 398 मिमि, वलसाड के कपराडा में 247 मिमि, अंजार कच्‍छ में 239 मिमि, नवसारी के खेरगाम में 222 मिमि वर्षा रिकार्ड की गई। मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक आपदा नियंत्रण कक्ष पर मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक आपात बैठक बुलाकर हालात का जायजा लिया। जूनागढ एवं कच्‍छ के जिला कलक्‍टर से बात कर मुख्‍यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। बिजली के खंभे पर फंसे थे दो लोग, वायुसेना ने बचाया पीटीआई के अनुसार वायुसेना ने जूनागढ में शनिवार को दो लोगों को बचाया, जो भारी बारिश के कारण जूनागढ़ में बाढ़ के बीच कई घंटों तक बिजली के खंभे पर चढ़े हुए थे। कलेक्टर अनिल राणावासिया ने बताया कि दोनों ग्रामीण शुक्रवार शाम अपने खेत में गए थे। बारिश के कारण वहां फंस गए। इलाके में पानी भर जाने के बाद दोनों बिजली के खंभे पर चढ़ गए। दोनों ने मोबाइल फोन से जब यह जानकारी दी तो एनडीआरएफ को भेजा गया। लेकिन जब हमें लगा हुआ कि उन्हें बचाना कठिन है तो हमने राज्य सरकार से मदद मांगी। राज्य सरकार के समन्वय से जामनगर एयर स्टेशन से हेलीकाप्टर भेजा गया। इसके बाद दोनों को हेलीकाप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। चार जुलाई तक गोवा के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश मौसम विभाग ने चार जुलाई तक गोवा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 65 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं भी चलेंगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अगले तीन-चार दिनों तक मुंबई, पालघर, ठाणे में मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। असम में आरेंज और येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक असम में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी भविष्यवाणी की है। निचले असम के कई इलाकों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो पीला अलर्ट जारी कर दिया गया है।

Edited By: Achyut Kumar