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चरखे से सेमीकंडक्टर और स्पेस तक, BRICS यूथ समिट में चमका गुजरात का विकास मॉडल

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:19 PM (IST)

अहमदाबाद में ब्रिक्स यूथ समिट में गुजरात के उप मुख्यमंत्री संघवी ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति बताया और गुजरात के विकास मॉडल पर प्रकाश डाला।

ब्रिक्स यूथ समिट में गुजरात के विकास मॉडल की धूम

ब्रिक्स यूथ समिट में गुजरात के विकास मॉडल की धूम

HighLights

  1. उप मुख्यमंत्री संघवी ने ब्रिक्स यूथ समिट को संबोधित किया।

  2. गुजरात का विकास मॉडल चरखे से अंतरिक्ष तक चमका।

  3. युवा उद्यमियों के लिए 1000 करोड़ का इनोवेशन फंड।

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। ब्रिक्स यूथ समिट में गुजरात के उप मुख्यमंत्री संघवी ने दुनिया भर से आए युवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा केवल राष्ट्र का भविष्य ही नहीं हैं, बल्कि देश का मजबूत वर्तमान और सबसे बड़ी शक्ति हैं।

"ब्रिक्स यूथ समिट और ब्रिक्स यूथ काउंसिल" के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि संघवी ने बताया कि ब्रिक्स राष्ट्र विश्व की कुल आबादी का 49.5 प्रतिशत और वैश्विक GDP में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।

इन देशों की आधी से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलने के लिए जो अभियान शुरू किया है, उसका केंद्र गुजरात है।

गुजरात की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात ने चरखे से लेकर GIFT सिटी और सेमीकंडक्टर से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक की अभूतपूर्व यात्रा तय की है। टेक्नोलॉजी आधारित विकास के बीच भी गुजरात अपनी विरासत को भूले बिना आसमान छू रहा है।

संघवी ने कहा कि गुजरात सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए 'गुजरात STI पॉलिसी 2026-31' लॉन्च की है, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपये का इनोवेशन फंड आवंटित किया गया है। यह फंड देश और विदेश के सभी युवा उद्यमियों के लिए उपलब्ध है।

संघवी ने गुजरात के युवा तैराक आरुष वनजार की संघर्ष गाथा का उदाहरण देते हुए कहा कि सुन नहीं पाने के बावजूद, बजर की आवाज सुने बिना ही आरुष ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। संघवी ने युवाओं को सीख दी कि मुश्किलें आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए, बल्कि उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है।

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समिट के युवा प्रतिनिधियों ने केवडिया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का दौरा किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने केवल 18 महीने में 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया था, जिसकी गाथा ये युवा जानेंगे। उन्होंने भारत की विविधता का अनुभव करने का भी आग्रह किया।

कार्यक्रम के दौरान 'फ्रेंड्स ऑफ माय भारत' पोर्टल लॉन्च किया गया और 'डिजिटल कॉम्पेंडियम ऑफ वॉलंटियरिंग प्रैक्टिसेज' का विमोचन किया गया।

समारोह में सांसद हेमांग जोशी, गुजरात के कार्यवाहक मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नितेश कुमार मिश्रा सहित उच्च अधिकारी और ब्रिक्स के युवा प्रतिनिधि उपस्थित रहे।