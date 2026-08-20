'सर, हम चोरी करने आए हैं', गुजरात में चोरों ने खुद पुलिस को किया फोन

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। आपने कभी सुना है कि चोर चोरी करने जाए और खुद ही पुलिस को घटना के बारे में बताए। जी हां, ऐसा हुआ है गुजरात के वलसाड में चोरों ने खुद पुलिस को कॉल करके बताया कि वो चोरी करने आए हैं।

दोनों चोर वापी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर उमरगाम सब-डिविजन के संजान गांव में 'बीजे ज्वैलर्स' नाम की दुकान में घुसे थे। चोरों ने पुलिस को क्यों किया फोन? दिनेश सोनकर और विपिन पाठक नाम के दो चोर ज्वेलरी की दुकान में दाखिल तो हो गए, लेकिन वो सामान चुराकर भाग पाएं, उससे पहले ही उनका प्लान फेल हो गया। जब कुछ स्थानीय लोगों को शक हुआ कि चोरों ने दुकान में घुसने के लिए ताला तोड़ा है, तो उन्होंने दुकान का शटर गिरा दिया, जिससे वे दोनों चोर दुकान के अंदर ही बंद गए। हंगामा होने के साथ ही दुकान के बाहर भीड़ बढ़ती गई, चोरों ने खुद को अंदर बंद कर लिया और आखिरकार पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करने का फैसला किया। पिटाई के डर से खुद कर दिया फोन बुधवार देर रात जब गुजरात के वलसाड जिले की पुलिस को चोरी की कोशिश के बारे में एक इमरजेंसी कॉल मिली, तो फोन करने वाला व्यक्ति उन दो चोरों में से एक था।

चोर ने पुलिस ने कहा, 'सर, हम चोरी करने आए थे, लेकिन लोगों ने शटर गिरा दिया है। प्लीज, हमें बचा लीजिए।' पुलिस ने बताया कि बाहर भीड़ जमा हो गई थी और चोरों को डर था कि उनकी पिटाई हो सकती है या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है।