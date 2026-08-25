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'सेमीकंडक्टर और क्वांटम हब बनेगा गुजरात', बोले गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया

By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
Updated: Tue, 25 Aug 2026 01:20 PM (IST)

भारत-ताइवान तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसमें 350 ताइवानी कंपनियां भारत में 6 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रही हैं

राज्य में बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सेमीकंडक्टर का मजबूत इकोसिस्टम विकसित हो रहा है

राज्य में बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सेमीकंडक्टर का मजबूत इकोसिस्टम विकसित हो रहा है

HighLights

  1. भारत में 350 ताइवानी कंपनियों का 6 अरब डॉलर निवेश।

  2. गुजरात में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के 6 प्रस्ताव।

  3. पीडीईयू में सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक पर 'समिट ऑफ फ्यूचर'।

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। भारत-ताइवान तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में लगभग 350 ताइवानी कंपनियां भारत में 6 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर 2 लाख लोगों को रोजगार दे रही हैं।

गुजरात अब सेमीकंडक्टर निवेश के लिए प्रमुख केंद्र बन रहा है। यह कहना है भारत में ताइवान के प्रतिनिधि डॉ मुमिन चेन का। पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, एआई व ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भरता समय की मांग है।

गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत देशभर में स्वीकृत 12 निवेश प्रस्तावों में से 6 गुजरात में स्थापित हो रहे हैं। राज्य में बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सेमीकंडक्टर का मजबूत इकोसिस्टम विकसित हो रहा है।

साणंद में 'गुजरात स्पेस पार्क' का विकास जारी है, जहां एक स्पेस कंपनी उपग्रह निर्माण की सुविधा स्थापित कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी।

पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी (पीडीईयू) में 'समिट ऑफ फ्यूचर: सीक्वेंस-2026' के उद्घाटन समारोह में सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

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समारोह में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और भारत में ताइवान के प्रतिनिधि डॉ. मुमिन चेन सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

डॉ. मुमिन चेन ने कहा कि ताइवान ने तकनीक और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया है। भारत-ताइवान तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में लगभग 350 ताइवानी कंपनियां भारत में 6 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर 2 लाख लोगों को रोजगार दे रही हैं।

गुजरात अब सेमीकंडक्टर निवेश के लिए प्रमुख केंद्र बन रहा है। ताइवान भारतीय छात्रों और शिक्षकों के साथ शोध और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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पूर्व मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, एआई व ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भरता समय की मांग है। पीडीईयू के डायरेक्टर जनरल डॉ. एस. सुंदर मनोहर ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने 'माइक्रोन' के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एटीएमपी प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है।

समिट के दौरान कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। इस दौरान 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस- क्वांटम कंप्यूटिंग' का उद्घाटन और विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया।