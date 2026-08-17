गुजरात में साइबर फ्रॉड का खुलासा, चीन भेजे गए करोड़ों रुपये, आरोपी गिरफ्तार
साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने भारत में साइबर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये क्रिप्टो और गेमिंग ऐप के जरिए चीन भेजने का खुलासा किया है।
HighLights
साइबर धोखाधड़ी से 1071 करोड़ रुपये चीन भेजे गए।
आरोपी रफीकुल आलम असम से गिरफ्तार, क्रिप्टो खाते जब्त।
गुजरात पुलिस ने 10 पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट से बचाया।
शत्रुघ्न शर्मा, गांधीनगर। साइबर सेंटर आफ एक्सलेंस ने भारत में साइबर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये क्रिप्टो करेंसी के रूप में चीन भेजने का मामला उजागर किया है। इस मामले में असम के बारगेटा से एक आरोपित रफीकुल आलम को पकड़ा है। यह चीन में अपने आका को क्रिप्टो के जरिए तथा गेमिंग एप के जरिए करोड़ों रुपये भेज चुका है।
जिस समय आरोपी पकड़ा गया, उसने अलग-अलग राज्यों के 10 लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। गुजरात पुलिस ने इन लोगों को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया और उनको लाखों रुपये वापस दिलवाए।
साइबर सेंटर ने अभी आरोपित के 1754 खातों में से करीब 500 खातों की जांच की है। इनके जरिए अब तक 1071 करोड़ रुपये का साइबर फ्राड सामने आया है।
साइबर सेंटर आफ एक्सलेंस के पुलिस अधीक्षक विवेक भेडा ने बताया कि एक पीड़ित ने साइबर ठगी की शिकायत की तो पुलिस ने उससे ठगी करने वाले के बैंक खाते की जानकारी मांगी। जांच पर पता चला कि साइबर फ्राड व डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 1754 म्यूल अकाउंट को आपरेट करने वाला सरगना रफीकुल आलम असम के बारपेटा में है।
साइबर पुलिस ने जांच की तो उससे 23 क्रिप्टो खाते रिकवर किए गए। इन खातों के जरिए वह करीब 16 करोड़ रुपये क्रिप्टो के जरिए चीन में बैठे अपने आका को ट्रांसफर कर चुका था।
पुलिस ने जब उसे दबोचा, तो उसने अलग-अलग राज्यों में 10 लोगों को साइबर अरेस्ट कर रखा था, इनमें से पांच पीड़ित गुजरात के थे।