गुजरात में 14 मिनट में हुई 43 लाख के हीरे की चोरी, पुलिस ने 7 घंटे में किया खुलासा

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात पुलिस ने 14 मिनट में हुई 43 लाख रुपये मूल्य के हीरे की चोरी की वारदात को महज सात घंटे में सुलझा दिया। बोटाद जिला और अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में न केवल हीरे बरामद कर लिए बल्कि अपराधियों को भी दबोच लिया।

पुलिस के अनुसार, बोटाद के नीलम हीरा बाजार में हीरा कारोबारी अशोकभाई कंकोटिया के कार्यालय से रविवार को हीरे की चोरी हुई। एक महिला भिखारी बनकर पिछले दरवाजे से कार्यालय में दोपहर 1.09 बजे दाखिल हुई और 14 मिनट बाद एक पैकेट के साथ बाहर निकलते सीसीटीवी में कैद हुई। कंकोटिया ने बताया कि एक टेबल के दराज का ताला खुला था और 1437 कैरेट हीरे का पैकेट गायब था। उन्होंने इनकी कीमत 43.11 लाख रुपये बताई।

शिकायत मिलने पर पुलिस जांच में जुटी और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्धों का पता लगाया और उन्हें बावला रेलवे स्टेशन पर दबोच लिया। पुलिस ने बावला में तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से कुल 1,885 कैरेट हीरे पाए गए।

पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त हीरे के बारे में जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्धों का पता लगाया गया। वे जिस ऑटोरिक्शा से निकले थे, उसका पता लगाकर उसके ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि उसने उन्हें खोडियर्नगर के पास छोड़ा था, जो रेलवे ट्रैक के करीब एक बस्ती है। जब पुलिस वहां पहुंची तो संदिग्ध वहां से फरार हो चुके थे।

एक अन्य ऑटोरिक्शा से पता चला कि वे बोटाद रेलवे स्टेशन गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों को पांच बजे की बोटाद-अहमदाबाद लोकल ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया। फिर उन्हें पकड़ लिया गया।