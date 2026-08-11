एपीके फाइल फ्रॉड केस: गुजरात पुलिस ने बिहार से चार को किया गिरफ्तार

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। बैंक, सरकारी योजना, आरटीओ की फर्जी एपीके फाइल बनाकर 5600 से अधिक मोबाइल धारकों से 125 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में गुजरात पुलिस के सूरत साइबर अपराध शाखा ने बिहार के पटना से चार युवकों को गिरफ्तार किया है।

सूरत साइबर अपराध शाखा ने पीएनबी वन एपीके फाइल को डिकोड कर इस नेटवर्क को पकड़ा।

पुलिस आयुक्त वाबांग जमीर के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम डॉक्टर करण राज वाघेला तथा पुलिस उपयुक्त साइबर सेल विशाखा जैन ने एपीके फाइल साइबर अपराध के मामले की बारीकी से जांच कर पुलिस अधिकारी एन टी टंडेल एवं आर ए राणपरिया को जांच सौंपी।

सूरत साइबर क्राइम की टीम ने लंबे समय तक करीब ढाई हजार किमी. की यात्रा कर आरोपियों का पीछा करते हुए उनके बारे में जानकारी जुटाई। आखिर में एपीके फाइल केस में पुलिस ने पटना के एक होटल से जहरुल अंसारी उर्फ चांद (निवासी चिरुडी जामताड़ा), औरंगाबाद बिहार के राजन कुमार उर्फ सुनील प्रसाद सोनी(19), आदित्य राज उर्फ अमन (19)नोखा बिहार, तथा नारायणपुर जामताड़ा के समीर उर्फ शक्तिमान अंसारी 28 को दबोच लिया।

सूरत साइबर अपराध शाखा आरोपी सामान्य साक्षरता से 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। किसी वेब डेवलपर से 8 हजार रुपए में एपीके फाइल बनवाकर यह जामताड़ा की गैंग को 10 हजार रुपए में बेचा करते थे। राजन कुमार और आदित्य राज ने कानपुर में एपीके फाइल फ्रॉड केस में पूर्व में पकड़े गए एक आरोपी के साथ रहकर एपीके फाइल बनाना सीखा था।

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