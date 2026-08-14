अहमदाबाद: पर्यटन स्थलों के होटल-आश्रम की 125 फर्जी वेबसाइट बनाकर 22 हजार लोगों को ठगने वाले दो गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। सोमनाथ, द्वारका, गिरनार, पालीताणा समेत देश के विविध धार्मिक स्थलों के होटल, आश्रम, धर्मशाला की फर्जी वेबसाइट बनाकर 11 राज्यों के 22 हजार यात्रियों को ठगने वाले दो आरोपियों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

गुजरात के गांधीनगर के साइबर सेंटर आफ एक्सीलेंस में दिल्ली एवं राजस्थान से दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर देश के विविध धार्मिक स्थलों के होटल, आश्रम, धर्मशाला आदि जन सुविधाओं से जुड़ी करीब सवा सौ फर्जी वेबसाइट बनाकर देश के करीब 11 राज्यों के 22000 यात्रियों को ठगने का आरोप है।

गुजरात पुलिस के हफ्ते चढ़े दिल्ली के विक्की गुप्ता (34) एवं राजस्थान भरतपुर के शैलेष सोनी (24) इस साजिश के मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों ने गुजरात के सोमनाथ, द्वारका, गिरनार, पालीताणा, भुज, जूनागढ़, पाटण, गांधीनगर के पर्यटन स्थलों के होटल आश्रम ट्रस्ट तथा धर्मशाला आदि की फर्जी वेबसाइट बनाई।

इसके अलावा उत्तराखंड , आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, तिरुपति मंदिर के होटल के नाम पर भी कई वेबसाइट बनाई। इनके निशाने पर उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ,पश्चिम बंगाल के धार्मिक स्थल भी थे। इन्होंने सवा सौ वेबसाइट बनाकर इंटरनेट मीडिया के जरिए धार्मिक पर्यटन पर जाने वाले लोगों को फसाया, करीब 22 हजार यात्रियों को इन्होंने इस नेटवर्क के जरिए ठगने का काम किया।