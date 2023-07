Gujarat News: मानव तस्करी का मास्टरमाइंड गुरुप्रीत दिल्ली से गिरफ्तार, एजेंट बाबी वसूलता था मोटी रकम

मानव तस्करी के मास्टमाइंड को गुजरात पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसका नाम गुरुप्रीत सिंह है। वह गुजरात से लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने का काम करता था। यह गिरफ्तारी एक एजेंट की निशानदेही पर की गई। अमेरिका में यह घुसपैठ वह मैक्सिको के रास्ते से कराता था। पुलिस की स्टेट मानिटरिंग सेल ने गत दिनों वीजा एजेंट बाबी उर्फ भरत पटेल को गिरफ्तार किया था।

मानव तस्करी का मास्टरमाइंड गुरुप्रीत दिल्ली से गिरफ्तार।

Your browser does not support the audio element.

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। मानव तस्करी के मास्टमाइंड को गुजरात पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसका नाम गुरुप्रीत सिंह है। वह गुजरात से लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने का काम करता था। यह गिरफ्तारी एक एजेंट की निशानदेही पर की गई। अमेरिका में यह घुसपैठ वह मैक्सिको के रास्ते से कराता था। गुजरात पुलिस की स्टेट मानिटरिंग सेल ने गत दिनों वीजा एजेंट बाबी उर्फ भरत पटेल को गिरफ्तार किया था। उसने बताया था कि दिल्ली का गुरुप्रीत सिंह उर्फ गुरुमीत सिंह ही अवैध रूप से लोगों को अमेरिका भेजने का काम करता है। बाबी अमेरिका जाने वालों से मोटी रकम वसूल कर गुरुप्रीत को देता था। गुरुप्रीत ऐसे लोगों को पहले भारत से मैक्सिको और फिर वहां से अमेरिका में घुसपैठ कराता था। गौरतलब है कि जनवरी 2022 में गांधीनगर के डिंगुचा के जगदीश पटेल अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ अमेरिका में घुसपैठ के प्रयास में हादसे का शिकार होकर मारे गये थे। इसके बाद अप्रैल 2023 में मेहसाणा के प्रवीण चौधरी अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ अमरीका में घुसपैठ करने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गए थे। इसमें इन सभी की मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात पुलिस ने इसकी जांच के लिए मानिटरिंग सेल गठित की थी। पता चला है कि उत्तर गुजरात से निकले नौ लोग अभी भी सेंट लूसिया द्वीप पर फंसे हैं।

Edited By: Paras Pandey