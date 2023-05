गुजरात के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे एस जयशंकर, कहा- खेल के प्रति लोगों का जुनून देखकर हुआ प्रोत्साहित

गुजरात, एएनआई। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान शनिवार को वह राजपीपला में एक फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करने पहुंचे। इस परिसर के अनुभव को लेकर विदेश मंत्री ने ट्वीट शेयर किया है।

वहां के लोगों के बीच फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, "सुबह छोटूभाई पूरानी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिताई। फिटनेस के स्तर और खेल के प्रति जुनून को देख कर काफी प्रोत्साहित हुआ।" विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसी भावना को देखकर खुश हैं।

Spent the morning at the Chotubhai Purani College of Physical Education sports complex. So encouraged to see the level of fitness and passion for sports.

Glad to see the same spirit across generations.#KheloIndia and #FitIndia are truly making an impact. pic.twitter.com/ch6j9qH3Nm