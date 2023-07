Gujarat: 14 साल का छात्र स्कूल में कार्यक्रम के दौरान अचानक हुआ बेहोश, हार्ट अटैक से हुई मौत

Gujarat News गुजरात के राजकोट में स्कूल कार्यक्रम के दौरान 14 साल का छात्र अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बच्चे के शव को जिला अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चे की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है।

हार्ट अटैक के कारण 14 साल के छात्र की मौत

गुजरात, जेएनएम डेस्क। गुजरात से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, राजकोट में 14 साल के बच्चे की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। गुजरात में कम उम्र में हार्ट अटैक से मरने वालों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे बहुत से मामले देखे गए हैं, जिसमें हार्ट अटैक कई लोगों की जान निगल गई है। स्कूल में अचानक बेहोश हुआ छात्र राजकोट में एक 14 साल का छात्र अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि छात्र की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इलाज के दौरान हुई मौत जानकारी मिली है कि 14 साल के छात्र अंसुर देवांश भयानी 10वीं कक्षा में पढ़ता था। एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान वह अचानक बेहोश हो गया। जल्दबाजी में स्कूल प्रशासन उसे इलाज के लिए राजकोट के स्टर्लिंग अस्पताल लेकर गए और उसके परिजनों को सूचित किया। वहां पहुंचने के बाद इलाज के दौरान देवांश की मौत हो गई। देवांश के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट में छात्र की मौत हार्ट अटैक से होने की बात सामने आई है। 10 साल के साहिर को आया हार्ट अटैक इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी, जिसमें एक 10 साल के बच्चे को सोने के दौरान हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। मामला भिंड जिले के किन्नौटी थाना क्षेत्र के उमरी का था, जहां 10 वर्षीय साहिर को अचानक सीने में दर्द होने लगा। रात में ही उसे जिला अस्पताल भर्ती किया गया। शुरुआत में जिला अस्पताल में उसका इलाज चला, लेकिन काफी समय तक स्वास्थ्य में सुधार न आने के कारण उसे ग्वालियर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।

