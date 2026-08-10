Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    गुजरात: गांधीनगर के गेस्ट हाउस में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, संक्रमण से हुई मौत

    By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 09:24 AM (GMT+05:30)

    गांधीनगर में दुष्कर्म का शिकार हुई 17 वर्षीय नाबालिग की गंभीर संक्रमण के कारण मल्टी-ऑर्गन फेल्योर से मौत हो गई। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image
    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गांधीनगर के एक गेस्ट हाउस में गुरुवार को अपने पुरुष मित्र द्वारा कथित दुष्कर्म का शिकार हुई 17 वर्षीय नाबालिग की रविवार तड़के मौत हो गई। पीड़िता पिछले तीन दिनों से बेहोश थी। दुष्कर्म के कारण फैले गंभीर संक्रमण की वजह से उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, मल्टी-ऑर्गन फेल्योर मौत का मुख्य कारण बना।

    इस मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी दिशांत शर्मा को पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, लड़की गुरुवार को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। उसने कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी बुआ के घर जाने की बात कही थी, लेकिन वह वहां कभी नहीं पहुंची।

    पैसे देकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश

    दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी दिशांत के पिता भरत ने शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे लड़की के परिवार से मुलाकात की थी। उसने इस मामले को सुलझाने और रफा-दफा करने के लिए परिवार को पैसों की पेशकश की।

    साथ ही, उसने परिवार को यह धमकी भी दी कि अगर वे पुलिस के पास गए तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन सभी आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- गुजरात: सुरक्षा गार्ड ने पीजी में रहने वाली छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, छत पर टहलने गई थी पीड़िता; आरोपी गिरफ्तार