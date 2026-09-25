पर्यावरण बचाने पर मिलेंगे प्वाइंट, गुजरात सरकार ने लॉन्च किया 'AI ग्रीन सिटीजन ऐप'; जीवनशैली सुधारने का अनोखा पहल

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में नागरिकों को पर्यावरणलक्षी गतिविधियों से जोडने तथा स्‍वास्‍थ्‍य के लिए जीवनशैली में बदलाव के लिए सरकार ने ग्रीन सिटीजन एप जारी किया है। नागरिकों को जीपीएस के माध्‍यम से अपनी लाइव गतिविधी की जानकारी इस ऐप पर देकर अपने लिए एआई ग्रीन सिटीजन स्‍कोर बनाना होगा।

एआई ग्रीन सिटीजन स्‍कोर ऐप के माध्‍यम से सरकार ने आम नागरिकों से पर्यावरण, जल संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन सेवा के उपयोग, पैदल चलने, साईकिल चलाने, मेट्रो ट्रेन के उपयोग व कार पूलिंग को बढावा देने की अपील की है। वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने एआई ग्रीन सिटीजन ऐप को जारी करते हुए बताया कि मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पर्यावरण के जतन व स्‍वास्‍थ्‍य के लिए जीवन शैली में सुधार के लिए नागरिकों से ग्रीन सिटीजन पॉइंट जुटाकर इस अभियान में शामिल होने की अपील की है।

वनमंत्री ने बताया कि यह एक प्रकार का ग्रीन ऐक्‍शन ट्रेकिंग सिस्‍टम है, डिजीटल प्‍लेटफॉर्म का उपयोग करके नागरिक पर्यावरण संरक्षण अभियान में भाग लेकर तथा अपनी जीवनशैली में सुधार कर पॉइंट जुटा सकेंगे। इसके लिए मोबाइल में ऐप को डाउनलोड कर जीपीएस के माध्‍यम से पर्यावरण सुधार व स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी गतिविधि के फोटो अपलोउ कर सकेंगे।