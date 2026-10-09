गुजरात के कच्छ में भीषण सड़क हादसा: बोलेरो और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, 7 मजदूरों की मौत; 20 घायल

जागरण ब्यूरो, भूज। गुजरात के पश्चिम कच्छ जिले में खावड़ा के पास स्थित आरई (RE) पार्क के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बोलेरो कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 7 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लगभग 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई मजदूर ट्रक के नीचे दब गए। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ट्रक के नीचे दबे मजदूर जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे, जिससे पूरा हाईवे चीख-पुकार से गूंज उठा।

राहत-बचाव कार्य जारी घटना की सूचना मिलते ही पश्चिम कच्छ पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और राहत दल ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ियों में फंसे और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। सभी घायल मजदूरों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।