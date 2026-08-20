गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड; 21 लोगों पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। इस मामले चार लोकल पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया गया है और केमिकल वाली शराब बनाने, बेचने और बांटने के मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

भावनगर के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) नितेश पांडे ने IANS को बताया कि इस घटना के सिलसिले में अभी कम से कम 25 से 28 लोगों का इलाज चल रहा है और सात लोगों की मौत हो गई है। जानिए पूरा मामला दरअसल, भावनागर के घोघा तालुका के खरकड़ी गांव में नकली शराब पीने और बांटने के सिलसिले में 19 अगस्त को वरतेज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश के खरकड़ी, वरतेज, उज्जैन और भावनगर जिले के दूसरे हिस्सों के 21 आरोपियों के नाम हैं। उन पर भारतीय न्याय संहिता और गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के कई प्रोविजन के तहत केस दर्ज किया गया है।

उज्जैन से लाई गई थी शराब FIR के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर पैसे के फायदे के लिए केमिकल वाली शराब बनाई, उसमें मिलावट की और उसे बेचा, जिससे कस्टमर्स की जान खतरे में पड़ गई। पुलिस ने कहा कि शराब उज्जैन से लाई गई थी और बाद में भावनगर और आस-पास के इलाकों में बांटने से पहले उसमें मिलावट की गई थी।

FIR में शराब का लिंक 'रॉयल स्टैग' लेबल वाली बोतलों से जोड़ा गया है। जांच करने वालों ने आरोप लगाया है कि नेटवर्क के अलग-अलग सदस्य शराब खरीदने, मिलावटी स्टॉक तैयार करने और उसे अलग-अलग चैनलों के जरिए बांटने में शामिल थे।

अधिक मात्रा में मेथेनॉल की मिलावट आई सामने पुलिस अब पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाकी स्टॉक कहां भेजा गया था। FIR में दर्ज केमिकल एनालिसिस में जब्त की गई एक रॉयल स्टैग बोतल में मेथनॉल का हाई लेवल पाया गया है।