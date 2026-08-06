खाना मांगने पर बेटी की हत्या, गुजरात हाई कोर्ट ने मां को दी जमानत

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने उस महिला को जमानत दे दी है, जिस पर अपनी दो साल की बेटी को खाना मांगने पर पीट-पीटकर मार डालने का आरोप है।

कोर्ट ने कहा कि यह दिल दहला देने वाली घटना है। भुखमरी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है। यह मानवीय गरिमा, न्याय और जमीर का भी मामला है।

विगत सप्ताह दिए गए अपने आदेश में जस्टिस हसमुख डी. सुथार की कोर्ट ने कहा कि जब भुखमरी किसी मां को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करती है तो यह विफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की होती है।