'अधिकारी पद पर रहे तो सिर्फ दिखावा होगी कार्रवाई', सूरत तोड़फोड़ जांच मामल में गुजरात हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को सूरत के नासिरनगर में हुई अवैध तोड़फोड़ को लेकर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर मामले की जांच नगर निगम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों पर रहते की जाएगी तो यह केवल दिखावा साबित होगी।

जस्टिस निखिल करियल की पीठ ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सूरत के नगर निगम आयुक्त और पुलिस उपायुक्त समेत वरिष्ठ अधिकारियों को उस समय तक काम जारी रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जब तक कि जांच के गठित समिति 30 मई को चलाए गए उस तोड़फोड़ अभियान की जांच पूरी नहीं कर लेती है।