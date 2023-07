सिटिंग जज के सामने 'असंसदीय भाषा' का किया इस्तेमाल, गुजरात HC ने वकील के खिलाफ शुरू की अवमानना की कार्यवाही

Gujarat News पीठ ने सोमवार को कहा कि सात जुलाई को जस्टिस डीएम देसाई की एकल पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा अदालत की अवमानना थी। HC ने रजिस्ट्रार जनरल को घटना पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुपेहिया ने कहा कि वकील ने जो कुछ भी किया वह बहुत गंभीर था कुछ ऐसा था जिसने अदालत की गरिमा को कम किया है।

असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले वकील पर होगी अवमानना की कार्यवाही।

अहमदाबाद, एजेंसी: गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले में बहस के दौरान न्यायाधीश के सामने असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिए एक वरिष्ठ वकील के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। हालांकि, वकील पर्सी कविना ने न्यायाधीश के समाने अपने कृत्य के लिए माफी मांगने का प्रस्ताव रखा, लेकिन न्यायाधीश ने उनकी माफी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, जिसके कारण अदालत की अवमानना हुई। जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे की खंडपीठ ने न्यायाधीश के समक्ष असंसदीय भाषा के कथित इस्तेमाल के लिए कविना के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। पीठ ने सोमवार को कहा कि सात जुलाई को जस्टिस डीएम देसाई की एकल पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा अदालत की अवमानना थी। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को घटना पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुपेहिया ने कहा कि वकील ने जो कुछ भी किया वह बहुत गंभीर था और कुछ ऐसा था जिसने अदालत की गरिमा को कम किया है। सोमवार को कोर्ट में मौजूद वकील कविना ने खंडपीठ के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी और न्यायमूर्ति देसाई के समक्ष भी माफी मांगने का प्रस्ताव रखा।

