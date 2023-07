Gujarat News गुजरात विश्‍वविध्‍यालय पुलिस थाने में अगस्‍त 2018 में दर्ज शिकायत में दो बच्‍चों की माता ने एक शादीशुदा व्‍यक्ति पर शादी का झांसा देकर 6 साल तक दुष्‍कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपित ने जिला सत्र अदालत में याचिका लगाकर उसके खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द करने की मांग की लेकिन उसकी यह मांग अस्‍वीकार कर दी गई थी।

Gujarat HC का बड़ा फैसला, सहमति से संबंध दुष्‍कर्म नहीं; विवाहित व्‍यक्ति को किया आरोप मुक्‍त, एफआईआर रद्द

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात उच्‍च न्‍यायालय ने सहमति से बने शारीरिक संबंध को दुष्‍कर्म मानने से इनकार करते हुए आरोपित को आरोप मुक्‍त करने के साथ उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्णय सुनाया है। गुजरात विश्‍वविध्‍यालय पुलिस थाने में अगस्‍त 2018 में दर्ज शिकायत में दो बच्‍चों की माता ने एक शादीशुदा व्‍यक्ति पर शादी का झांसा देकर 6 साल तक दुष्‍कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपित ने जिला सत्र अदालत में याचिका लगाकर उसके खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द करने की मांग की लेकिन उसकी यह मांग अस्‍वीकार कर दी गई थी। बाद में आरोपित ने उच्‍च न्‍यायालय में अपील की, न्‍यायाधीश गीता गोपीनाथ ने महिला के बयानों का आधार बनाते हुए कहा कि विवाहित होने के बावजूद एक विवाहित से सहमति से संबंध बनाए जिसे दुष्‍कर्म नहीं माना जा सकता। आरोपित ने कोर्ट को बताया कि करीब 6 साल तक उनके बीच संबंध रहे और इस दौरान वे कई शहर व पर्यटन स्‍थलों पर गये जहां सहमति से संबंध बनाए। न्‍यायाधीश ने इस मामले में आरोप से मुक्‍त करने हुए व्‍यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का निर्णय किया। पीडिता ने इस दौरान पति से तलाक ले लिया था। गौरतलब है कि इससे पहले मई 2018 में भी उच्‍च न्‍यायालय ने सूरत महिधरपुरा में दर्ज दुष्‍कर्म की शिकायत को ऐसे ही आधार पर खारिज कर दिया था।

