Gujarat: आरोप मुक्त करने की तीस्ता सीतलवाड़ की अर्जी का सरकार ने किया विरोध, कहा- मोदी को फंसाने की रची साजिश

आरोप मुक्‍त करने की तीस्‍ता की अर्जी का विरोध, राज्‍य सरकार ने कहा- तीस्‍ता ने रची साजिश।

अहमदाबाद, जागरण संवाददाताः गुजरात दंगों के बाद फर्जी शपथ पत्र एवं झूठे गवाह बनाकर निर्दोष लोगों को सजा दिलाने की साजिश जैसे आरोपों का सामना कर रही तीस्‍ता सीतलवाड़ की आरोप मुक्‍त करने की अर्जी का राज्‍य सरकार ने विरोध किया। गत 1 जुलाई 2023 को इस मामले में नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्‍च न्‍यायालय ने तीस्‍ता को आत्‍म समर्पण करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने तीस्‍ता के वकील को उच्‍चतम न्‍यायालय में अपील करने का समय देने तक से इनकार कर दिया था। हालांकि उसी दिन उच्‍चतम न्‍यायालय की खंडपीठ ने तीस्‍ता को एक सप्‍ताह की राहत दे दी थी। दंगा पीड़ितों को तोड़ा विश्वासः राज्य सरकार अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश अंबालाल पटेल के समक्ष राज्‍य सरकार ने बताया कि तीस्‍ता ने 2002 के दंगा पीडितों का विशवास तोड़ा है। तीस्‍ता ने फर्जी शपथ पत्र तैयार कराकर दंगा पीडितों के नाम पर पेश कर तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्‍य के कई निदोष नागरिक, उच्‍च अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची। जून 2022 को तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था अहमदाबाद अपराध शाखा ने जून 2022 को तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया था। पूर्व आईपीएस आर बी श्रीकुमार व पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को भी इस मामले में सहआरोपी बनाया गया था। आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 468 (कूट दस्‍तावेज तैयार करने, धोखाधडी) व धारा 194 (झूठे गवाह बनाकर कठोर सजा की साजिश रचने) के मामले दर्ज हैं।

