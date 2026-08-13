गुजरात: पूर्व अतिरिक्त कलक्टर केतकी व्यास आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के आणंद की पूर्व अतिरिक्त कलक्टर केतकी व्यास को अपराध शाखा ने आय से अधिक मामले में गिरफ्तार किया है, हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। केतकी की अनबन जिले के कलक्टर के साथ हो गई थी, हनीट्रेप में फंसाने के लिए उनके कार्यालय में केतकी ने छिपा कैमरा भी लगवा दिया था।

आनंद में वर्ष 2012 से 2023 तक अतिरिक्त कलेक्टर रही केतकी व्यास के खिलाफ करीब 3.50 करोड रुपए की अतिरिक्त संपत्ति का मामला चल रहा था। केतकी ने अपने माता-पिता के नाम पर अवैध तरीके से संपत्ति खरीदी तथा परिवार के सदस्यों के 24 बैंक खातों में भी बड़े पैमाने पर धन जमा किया था।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के उप निदेशक हरेश मेवल ने बताया कि केतकी के खिलाफ करीब 3:30 करोड रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था उन्होंने संपत्ति की खरीद के लिए करीब सवा करोड रुपए का भुगतान नकद में किया इसके अलावा एक करोड़ से अधिक रुपए उन्होंने अपने सगे संबंधियों के खातों में जमा कराऐ।

गिरफ्तारी से बचने के लिए केतकी कई महीनो से फरार चल रही थी गत दिनों गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। अहमदाबाद अपराध शाखा की एक टीम ने तकनीकी रूप से उनकी निगरानी करते हुए अहमदाबाद के शेला से उनकी धर पकड़ की।

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एसीबी ने बताया कि जांच के दौरान केतकी के फरार हो जाने के बाद अहमदाबाद के बोड़कदेव इलाके में स्थित उनके फ्लैट को सील कर दिया गया था आप जांच 3 इसका पंचनामा करेगी। अपराध शाखा ने उसकी धार पड़कर एसीबी को सौंप दिया।