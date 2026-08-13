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    गुजरात: पूर्व अतिरिक्त कलक्टर केतकी व्यास आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:46 PM (IST)

    गुजरात के आणंद की पूर्व अतिरिक्त कलक्टर केतकी व्यास को आय से अधिक संपत्ति मामले में अहमदाबाद अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

    पूर्व अतिरिक्त कलक्टर केतकी व्यास (सोशल मीडिया)

    पूर्व अतिरिक्त कलक्टर केतकी व्यास (सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. केतकी व्यास को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया।

    2. अहमदाबाद अपराध शाखा ने फरार केतकी व्यास को शेला से पकड़ा।

    3. कलेक्टर को हनीट्रैप करने के लिए कार्यालय में कैमरे लगवाए थे।

    डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के आणंद की पूर्व अतिरिक्त कलक्टर केतकी व्यास को अपराध शाखा ने आय से अधिक मामले में गिरफ्तार किया है, हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। केतकी की अनबन जिले के कलक्टर के साथ हो गई थी, हनीट्रेप में फंसाने के लिए उनके कार्यालय में केतकी ने छिपा कैमरा भी लगवा दिया था।

    आनंद में वर्ष 2012 से 2023 तक अतिरिक्त कलेक्टर रही केतकी व्यास के खिलाफ करीब 3.50 करोड रुपए की अतिरिक्त संपत्ति का मामला चल रहा था। केतकी ने अपने माता-पिता के नाम पर अवैध तरीके से संपत्ति खरीदी तथा परिवार के सदस्यों के 24 बैंक खातों में भी बड़े पैमाने पर धन जमा किया था।

    भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के उप निदेशक हरेश मेवल ने बताया कि केतकी के खिलाफ करीब 3:30 करोड रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था उन्होंने संपत्ति की खरीद के लिए करीब सवा करोड रुपए का भुगतान नकद में किया इसके अलावा एक करोड़ से अधिक रुपए उन्होंने अपने सगे संबंधियों के खातों में जमा कराऐ।

    गिरफ्तारी से बचने के लिए केतकी कई महीनो से फरार चल रही थी गत दिनों गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। अहमदाबाद अपराध शाखा की एक टीम ने तकनीकी रूप से उनकी निगरानी करते हुए अहमदाबाद के शेला से उनकी धर पकड़ की।

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    एसीबी ने बताया कि जांच के दौरान केतकी के फरार हो जाने के बाद अहमदाबाद के बोड़कदेव इलाके में स्थित उनके फ्लैट को सील कर दिया गया था आप जांच 3 इसका पंचनामा करेगी। अपराध शाखा ने उसकी धार पड़कर एसीबी को सौंप दिया।

    कलक्टर से हुई थी तकरार

    आणंद के तत्कालीन कलेक्टर डी एस गढ़वी, केतकी से संबंधित कुछ फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। केतकी ने उनकी निगरानी के लिए दफ्तर में उनके कार्यालय में छिपे कैमरे लगवा दिए और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची थी। इस मामले में नायब तहसीलदार और अन्य कर्मचारी भी केतकी की साजिश में शामिल हो गए थे