Gujarat: गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, अमित शाह ने CM भूपेन्द्र पटेल को फोन कर मदद का दिया आश्वासन

Gujarat Flood like Situation गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है। शाह ने सीएम से राज्य में उत्पन्न बाढ़ जैसे हालात के बारे में जानने के बाद उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।

Gujarat Flood like Situation अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र से की बात।

नई दिल्ली, एजेंसी। Gujarat Flood like Situation गुजरात में मानसून की बारिश इस बार कहर बनकर आई है। कच्छ, सौराष्ट्र और जूनागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। शाह ने आज सीएम भूपेन्द्र पटेल से फोन पर राज्य का हाल जाना है। शाह ने दिया मदद का आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र से फोन पर राज्य में भारी बारिश से उत्पन्न हालात का जायजा लिया। शाह ने इसके साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि NDRF व SDRF की टीमें और स्थानीय प्रशासन इन क्षेत्रों में लोगों की मदद में लगे हैं और केंद्र भी हर अपडेट ले रहा है।

