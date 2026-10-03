गुजरात में डेंगू के 24 नए मामले, यूपी-बिहार से 'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड शामिल होने गए लोग पड़े बीमार

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात से डेंगू को लेकर हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में जहां 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की तैयारी चल रही है, वहीं इस समारोह से पहले 24 लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। इन सभी को गांधीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सीनियर मेडिकल अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों में बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत के बाद कई अन्य लोगों को निगरानी में रखा गया है। डेंगू के 24 नए मामले गुजरात के गांधीनगर सिविल अस्पताल में गुरुवार को 34 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से 23 में डेंगू की पुष्टि हुई। अगले दिन शुक्रवार दोपहर तक पांच और लोगों को भर्ती किया गया। इनमें डेंगू का एक और कंफर्म केस मिला और चार संदिग्ध मामले सामने आए।

मेडिकल अधिकारियों ने जानकारी दी कि करीब 10 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल में भर्ती बाकी सभी लोगों की हालत स्थिर है और अब तक कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई है।

राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए आए गुजरात अस्पताल में भर्ती जिन लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, उनमें ज्यादातर लोग 25 से 30 साल की उम्र के हैं। ये लोग राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं।