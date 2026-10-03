गुजरात में डेंगू के 24 नए मामले, यूपी-बिहार से 'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड शामिल होने गए लोग पड़े बीमार
गुजरात में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की तैयारियों के बीच 24 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी गांधीनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं।
HighLights
राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारी में 24 लोग डेंगू पॉजिटिव।
गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती, सभी की हालत स्थिर।
विभिन्न राज्यों से आए थे कार्यक्रम में शामिल होने।
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात से डेंगू को लेकर हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में जहां 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की तैयारी चल रही है, वहीं इस समारोह से पहले 24 लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। इन सभी को गांधीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीनियर मेडिकल अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों में बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत के बाद कई अन्य लोगों को निगरानी में रखा गया है।
डेंगू के 24 नए मामले
गुजरात के गांधीनगर सिविल अस्पताल में गुरुवार को 34 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से 23 में डेंगू की पुष्टि हुई। अगले दिन शुक्रवार दोपहर तक पांच और लोगों को भर्ती किया गया। इनमें डेंगू का एक और कंफर्म केस मिला और चार संदिग्ध मामले सामने आए।
मेडिकल अधिकारियों ने जानकारी दी कि करीब 10 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल में भर्ती बाकी सभी लोगों की हालत स्थिर है और अब तक कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई है।
राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए आए गुजरात
अस्पताल में भर्ती जिन लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, उनमें ज्यादातर लोग 25 से 30 साल की उम्र के हैं। ये लोग राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं।
ये उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो 31 अक्टूबर को एकता नगर में होने वाली भव्य 'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड की तैयारी के लिए राज्य में इकट्ठा हुए हैं।
अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि बाहर से आए कई लोग गांधीनगर के एक बड़े हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में एक साथ रह रहे थे, हालांकि विशेषज्ञों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर संक्रमण के स्रोत के रूप में इन क्वार्टरों की पुष्टि नहीं की है।
एक ही ग्रुप से अचानक इतने मामले सामने आने के बाद, अस्पताल प्रशासन ने जिला और राज्य के पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को औपचारिक जांच शुरू करने के लिए अलर्ट किया है।
स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राजधानी के इमरजेंसी रूम में परेड में शामिल लोगों के अलावा अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है।
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