गुजरात: बीमा कंपनी तंबाकू के नाम पर कैंसर क्लेम नहीं कर सकती खारिज, उपभोक्ता न्यायालय का बड़ा फैसला
गुजरात में एक उपभोक्ता न्यायालय ने बीमा कंपनी को मुंह के कैंसर के मरीज के इलाज का पूरा क्लेम देने का आदेश दिया।
HighLights
बीमा कंपनी ने तंबाकू सेवन पर कैंसर क्लेम नकारा।
उपभोक्ता न्यायालय ने पॉलिसी में तंबाकू का जिक्र न पाया।
कोर्ट ने बीमा कंपनी को पूरा क्लेम चुकाने का आदेश दिया।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में मुंह के कैंसर से पीडित ने इलाज में खर्च हुए करीब 13 लाख रुपये का बीमा कंपनी से क्लेम किया तो महज सवा दो लाख रु देकर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ने बाकी रकम देने से इनकार कर दिया।
कंपनी ने तंबाकू के सेवन से कैंसर होने का दावा किया लेकिन उपभौक्ता न्यायालय ने पॉलिसी के नियमों में तंबाकू शब्द का उल्लेख नहीं होने के आधार पर वादी के वारिसों को पूरा क्लेम का भुगतान करने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित रामचंद्र पमनानी को ओरल कैंसर हुआ था और उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज में 13.21 लाख रुपये खर्च हुए, जिसके बाद यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बीमा क्लेम किया गया।
कंपनी ने केवल 2.33 लाख रुपये का भुगतान किया और बाकी राशि यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि मरीज को तंबाकू के सेवन से कैंसर हुआ है।
पमनानी के परिवार ने 2021 में दाहोद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की। बीमा कंपनी ने पमनानी के इलाज के सर्टिफिकेट और दो अस्पतालों की मेडिकल राय प्रस्तुत की लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टरों का शपथ पत्र जमा नहीं किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने पाया कि पॉलिसी क्लॉज में कहीं भी तंबाकू का जिक्र नहीं था और शिकायतकर्ता पूरी बीमा राशि पाने का हकदार है।
आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश के दो महीने के भीतर शिकायतकर्ता के वारिसों को इलाज पर खर्च हुई राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
साथ ही मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च के लिए दो - दो हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया।