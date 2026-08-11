CM भूपेंद्र पटेल के दिल्ली दौरे से बढ़ी राजनीतिक हलचल, कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज

शत्रुघ्न शर्मा, गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी तथा भाजपा के राज्य अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के दिल्ली दौरे ने राज्य की सियासी पारा बढ़ा दिया है। प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई ख्याल लगने शुरू हो गए हैं।

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष का दिल्ली दौरा गुजरात में अगले वर्षांत विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आदि नेताओं की अचानक दिल्ली यात्रा ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में सियासी पारा बढ़ा दिया। राज्य में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार कुछ समय से परेशानी का सामना कर रही है।

खेत के मध्य में बिजली के खंभे लगाने को लेकर किसान सरकार से नाराज हैं और सौराष्ट्र में आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने बिजली खंभों के लिए किसानों का मुआवजा व किराया में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है लेकिन किस संतुष्ट नहीं है। राज्य मंत्रिमंडल में भी फिर बदल की चर्चा है, परिणाम नहीं दे सकते वाले कुछ मंत्रियों को हटाकर सरकार में कुछ बदलाव किया जा सकता है। ‌

किसान आंदोलन, मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं तेज इसके अलावा जनवरी 2027 में राज्य में वाइब्रेंट गुजरात महोत्सव भी होना है। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में है। मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री का विदेश द्वारा भी तय हो चुका है। ‌ गुजरात के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आदि नेताओं से मुलाकात की है।

खबरें और भी





