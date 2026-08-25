गुजरात: सीएम भूपेंद्र पटेल के कनाडा दौरे का दूसरा दिन, CHCC के साथ हुई राउंडटेबल बैठक

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट-2027 के संदर्भ में यूएस-कनाडा के दौरे पर गए गुजरात प्रतिनिधिमंडल की टोरंटो यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को दो राउंड टेबल बैठकों का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन राउंड टेबल बैठकों की श्रृंखला में टाई द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के लगभग 30 प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की।

उन्होंने स्टार्टअप्स फाउंडर्स, उद्यमियों और टाई के सदस्यों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्लोबली कॉम्पीटिटिव इनोवेशन, इकोनॉमी बनाने के भविष्य उन्मुख विजन के बारे में चर्चा-विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने गुजरात देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है, इस संदर्भ में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, पब्लिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक के क्षेत्रों में कनाडाई उद्यमों और गुजरात के इन क्षेत्रों के उद्यमों के बीच सहयोग और भागीदारी को अधिक मजबूत करने के संबंध में चर्चाएं कीं।